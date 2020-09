Il Regno Unito non vuole rispettare gli accordi presi nella Brexit (Di giovedì 10 settembre 2020) Il premier Boris Johnson ha confermato che il Regno Unito non rispetterà alcune clausole dell’accordo con l’UE. Il governo del Regno Unito ha confermato che non intende rispettare alcune clausole dell’accordo stretto sulla Brexit con l’Unione Europea: si tratta del cosiddetto Withdrawal Agreement, approvato all’inizio di gennaio dal Parlamento britannico e perciò diventato legge. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

