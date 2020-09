Grottaminarda, bidello positivo a scuola: chiuso istituto e sospese attività (Di giovedì 10 settembre 2020) Grottaminarda. E’ risultato positivo al test rapido un bidello della strutta scolastica di via Alcide De Gasperi a Grottaminarda, nell’Avellinese. Grottaminarda, bidello positivo a scuola: chiuso istituto e sospese attività In via cautelativa, la dirigenza scolastica ha chiuso la scuola nel pomeriggio di ieri. sospese tutte le attività programmate. Il collaboratore scolastico invece è sospeso … L'articolo Grottaminarda, bidello positivo a scuola: chiuso istituto e sospese attività ... Leggi su teleclubitalia

