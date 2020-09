Giggs: “Cristiano Ronaldo può giocare fino a 40 anni. Era difficile immaginare una carriera così, invece…” (Di giovedì 10 settembre 2020) L'allenatore del Galles, Ryan Giggs, usa parole importanti per Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai tempi degli anni al Manchester United. L'ex centrocampista ha parlato ai microfoni dell'agenzia di stampa PA, dove ha assicurato che l'integrità fisica del centravanti della Juventus potrebbe prolungare in modo importante la carriera del calciatore portoghese."È IL MIGLIOR PROFESSIONISTA CON CUI ABBIA GIOCATO"caption id="attachment 1019747" align="alignnone" width="594" Giggs e Cristiano Ronaldo, Getty Images/caption"Cristiano Ronaldo è il miglior professionista con cui abbia giocato, agli inizi era difficile prevedere una carriera di questo livello. È un maniaco riguardo alla cura del corpo, sa prendersi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Giggs: 'Cristiano Ronaldo può giocare fino a 40 anni. Era difficile immaginare una carriera così, invece...' -… - dim_giggs : RT @ManUnitedZone_: Bruno Fernandes x Cristiano Ronaldo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giggs “Cristiano