Covid, scuola: al via i test per gli alunni nel Napoletano (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – L'inizio della scuola è vicino e il Comune di Ottaviano si sta mobilitando per garantire un rientro in sicurezza non solo per gli insegnati e per il personale scolastico ma anche per gli alunni. Per questo motivo sono partiti stamattina, e proseguiranno nei prossimi giorni, i test sierologici che individuano la presenza di anticorpi al Coronavirus per gli alunni degli istituti comprensivi di Ottaviano. A darne notizia è il sindaco Luca Capasso: "Ci siamo attrezzati da tempo per i test sierologici agli alunni delle nostre scuole, in largo anticipo rispetto alle direttive del Governo: ora siamo pronti e siamo tra i primi in Campania a farli". I test si stanno svolgendo in centri di analisi ...

