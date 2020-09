Covid, le norme sul distanziamento mettono in difficoltà Italo: ipotesi taglio delle corse (Di giovedì 10 settembre 2020) Ntv è in sofferenza. Le disposizioni anti-Covid che prevedono la capienza massima sui treni al 50% pesano fortemente sui conti di Italo che potrebbe ridurre ancora il numero delle corse. Il gruppo che a fine luglio stimava un impatto della pandemia pari a 200 milioni, risente dei limiti al riempimento e dell'assenza della clientela business e straniera. Leggi su tg24.sky

Le regole sul distanziamento sociale, col riempimento dei treni ridotto al 50 per cento, rischiano di piegare in maniera irreparabile l’alta velocità nel nostro Paese. A risentirne, più del colosso pu ...Nonostante l’emergenza Covid-19, anche quest’anno le spiagge sono state le mete più frequentate dai turisti in un Paese con quasi 8.000 chilometri di coste che sono sia una destinazione turistica che ...