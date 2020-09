COD: Black Ops Cold War per PS5 e Xbox Series X, Activision spiega quali saranno i miglioramenti sulle console next-gen (Di giovedì 10 settembre 2020) Activision ha rivelato come Call of Duty: Black Ops Cold War utilizzerà la tecnologia di nuova generazione di PS5 e Xbox Series X come parte della rivelazione del multiplayer.In un comunicato stampa che accompagna il reveal, il publisher ha confermato che il prossimo capitolo del franchise di Call of Duty (e il primo a essere lanciato sulle nuove console entro la fine dell'anno) verrà eseguito in 4K con High Dynamic Range su PC, PS5 e Xbox Series X, insieme al supporto per 120 Hz e alla tecnologia ray-tracing.Inoltre, il gioco presenterà "audio 3D di nuova generazione", il che offrirà ai giocatori un posizionamento più accurato del suono per determinare l'ambiente circostante con maggiore immersione, ... Leggi su eurogamer

