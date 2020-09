Ciclismo, donne: Bastianelli rinuncia al Giro Rosa (Di giovedì 10 settembre 2020) Al Giro Rosa che parte venerdì da Grosseto ci sono tutte le migliori del mondo: dalle olandesi Annemiek Van Vleuten, che ha vinto le ultime due edizioni, e Anna Van der Breggen, prima nel 2015 e nel ... Leggi su gazzetta

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, #Giro Rosa: #Bastianelli rinuncia, venerdì il via da #Grosseto - Gazzetta_it : Ciclismo, #Giro Rosa: #Bastianelli rinuncia, venerdì il via da #Grosseto - IlPedaleRosa : 'Grand Prix Develi', assolo della colombiana Laura Milena Toconas Ruiz: - IlPedaleRosa : RT @jugreengorla: Da @IlPedaleRosa - Ju Green A.S.D. Gorla Minore, l'esordiente Camilla Colombo nona con i maschi a Gifflenga (BI). Tutti i… - FSansottera : RT @jugreengorla: Da @IlPedaleRosa - Ju Green A.S.D. Gorla Minore, l'esordiente Camilla Colombo nona con i maschi a Gifflenga (BI). Tutti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo donne

La Gazzetta dello Sport

Redazione 10 Settembre 2020 Uncategorized Commenti disabilitati su Ciclismo CSI Marche col vento in poppa: successo per la randonnèe Rghiro, preparativi per il campionato regionale a Grottazzolina Suc ...Successo della randonnèe Rghiro a Piane di Rapagnano svoltosi nel migliore dei modi il 30 agosto scorso nonostante il maltempo che ha condizionato in parte lo svolgimento ma tutto ha funzionato nei mi ...