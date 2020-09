"Ci proveranno, anche questa volta". Salvini aggredito, il terrificante sospetto di Vittorio Sgarbi (Di giovedì 10 settembre 2020) Gridando "io ti maledico", con occhio spiritato, come è ormai arcinoto una 30enne di origini congolesi ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve, in Toscana, dove il leader della Lega si trovava per un appuntamento elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. Camicia e rosario strappati: un'aggressione in piena regola, quella subita dall'ex ministro dell'Interno, che ha incassato la solidarietà di quasi tutto l'arco parlamentare. Eppure, essendoci Salvini di mezzo, sono già iniziati i distinguo: sì ma, sì però, fomenta l'odio ed eccetera eccetera. Un tema che viene affrontato, in breve, da Vittorio Sgarbi su Twitter. Il critico d'arte infatti rilancia il video dell'aggressione e a corredo aggiunge il commento: "Ecco il risultato di mesi e mesi di ... Leggi su liberoquotidiano

ilpoeta15111984 : RT @GeMa7799: Vittorio Sgarbi su Matteo Salvini aggredito: 'Vedrete, proveranno a giustificare anche questo'... - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: '#Salvini aggredito? Il risultato di mesi di campagne di odio contro di lui. Ma proveranno a giustificare anche questo… - stefano_lopo : RT @Libero_official: '#Salvini aggredito? Il risultato di mesi di campagne di odio contro di lui. Ma proveranno a giustificare anche questo… - missypippi : RT @VittorioSgarbi: Ecco il risultato di mesi e mesi di campagne di odio contro il leader dell’opposizione. Ma, vedrete, proveranno a giust… - nicoferlav : RT @VittorioSgarbi: Ecco il risultato di mesi e mesi di campagne di odio contro il leader dell’opposizione. Ma, vedrete, proveranno a giust… -

Vittorio Sgarbi su Matteo Salvini aggredito: "Vedrete, proveranno a giustificare anche questo"

Chris Paul non resterà ai Thunder? I Bucks ci proveranno

La stagione è appena finita sia per Chris Paul, al primo turno in gara-7 contro Houston, sia per i Milwaukee Bucks, eliminati ieri in 5 partite dagli Heat. Il contratto di CP3 parla di altri 41.4 mili ...

Professioni sanitarie 2020, passerà 1 su 3 | Boom di candidati a Infermieristica: effetto Covid?

Continuano i test d'ingresso universitari di questo settembre segnato inevitabilmente, così come gli scorsi mesi, dall’emergenza sanitaria in corso. Ma la pandemia non ha lasciato il segno solo sulle ...

