Caldoro supera le polemiche: il messaggio per Adl (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stefano Caldoro, candidato Governatore del centrodestra alle prossime regionali, supera le recenti polemiche ed augura una pronta guarigione al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. “In bocca a lupo per tutto” scrive Caldoro su Twitter, trasmettendo la sua vicinanza al presidente De Laurentiis. Solo qualche giorno fa, tuttavia, i due si erano resi protagonisti di un diverbio scoppiato proprio sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Donchisciotte6 : @vfeltri A me prema sapere caldoro di quanti punti verrà doppiato, e la lega se supera il 3%. La Campania non si lega -

