Benevento, Vigorito è tornato in aereo con De Laurentiis: è in quarantena (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Benevento Oreste Vigorito è in quarantena dopo la positività al Covid-19 di De Laurentiis Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è stato una delle persone più a contatto con Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Covid-19. In una nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato che il patron si è messo in isolamento. «Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all’assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l’invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente ... Leggi su calcionews24

