Assalto ai poliziotti nella notte: bomba contro il commissariato (Di giovedì 10 settembre 2020) Ignazio Riccio Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso un uomo scendere, nella notte, dal muretto di cinta L’esplosione è avvenuta alle tre di notte ed è stata avvertita a distanza di metri dal luogo dove è stata innescata. L’ordigno, che è stato posizionato nel parcheggio del commissariato di polizia di Canosa, in Puglia, ha danneggiato l’auto privata di un poliziotto e un mezzo di servizio (guarda la gallery), ma non ci sono stati feriti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un uomo scendere, nella notte, dal muretto che costeggia il commissariato. Sul caso sono state avviate delle indagini per risalire agli autori dell’atto intimidatorio. Immediate le reazioni di condanna al vile ... Leggi su ilgiornale

