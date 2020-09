Angelo Gaja: distillazione e promozione le chiavi per affrontare la crisi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il produttore simbolo del Piemonte mette in guardia il sistema italiano da un pericoloso entusiasmo. È nel momento in cui tutta l’Italia celebra l’ennesima ‘grande’ vendemmia, proponendola come il tanto atteso momento di inversione di tendenza rispetto al recente passato, che Angelo Gaja torna a far sentire la sua voce. E nel farlo non risparmia critiche a un sistema a suo avviso incapace di offrire i giusti strumenti per superare una crisi i cui effetti andranno ben oltre l’anno in corso. In una lettera rivolta all’intera comunità enoica italiana, il celebre produttore di Barbaresco individua i tanti elementi di crisi che, a suo dire, metteranno in crisi gran parte delle cantine italiane, specialmente quelle più piccole. Nel suggerire una grande ... Leggi su vinonews24

L'articolo sulla vendemmia, col titolo trionfante che siamo i primi produttori di vino al mondo è diventato un classico: una volta noi e una la Francia. Il fatto è che per il comparto vitivinicolo, ci ...

Con una produzione stimata di 47,2 milioni di ettolitri (-1% rispetto al 2019), anche quest’anno l’Italia dovrebbe rimanere il principale produttore mondiale di vino, seguita dalla Francia con 45 mili ...

