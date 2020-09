“Voi giornalisti siete inumani e violenti”, dice Viola Giorgini – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uscita dal Tribunale dopo essere stata chiamata come testimone, Viola Giorgini non ha preso bene la presenza dei giornalisti all’esterno. Sul posto, anche le telecamere di Leggilo. “Ma vi rendete conto di quello che fate? Ma guardatevi. Ho detto già tutto ciò che dovevo dire. Ma basta! Vi rendete conto? E’ inumano, e questo non … L'articolo “Voi giornalisti siete inumani e violenti”, dice Viola Giorgini – VIDEO proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

FzVittoria : @OttoemezzoTW @RegioneER @ellyesse @GianricoCarof @AndreaScanzi @fattoquotidiano @elisacalessi @Libero_official… - TerlizziGerardo : RT @CesareSacchetti: Questo articolo è stato scritto da un robot. Messaggio per i 'giornalisti' di regime. Molto presto il regime si libere… - Sakurauchi_Hime : RT @CesareSacchetti: Questo articolo è stato scritto da un robot. Messaggio per i 'giornalisti' di regime. Molto presto il regime si libere… - Netzarym1 : RT @CesareSacchetti: Questo articolo è stato scritto da un robot. Messaggio per i 'giornalisti' di regime. Molto presto il regime si libere… - LuigiColline : @fattoquotidiano E la vicenda #nexus? Voi, prodi giornalisti castigatori del vizio, paladini dell'onestà, castigato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voi giornalisti Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera