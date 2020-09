Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 9 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2020 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DEL POMERIGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA. PIU’ AVANTI SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 Roma TERAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA NETTUNENSE, SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI TORNANDO SULLA A24 Roma-TERAMO RICORDIAMO LA NUOVA FASE DI LAVORI SULLO SVINCOLO SETTECAMINI. FINO ALL’11 SETTEMBRE CHIUSE LE USCITE DA TUTTE LE DIREZIONI, DALLE 18 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE. IL ... Leggi su romadailynews

