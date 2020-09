Venti minuti per morire: giustizia per Willy Monteiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Venti minuti per morire, Venti minuti per colpire un ragazzino di poco più di cinquanta chilogrammi, Venti minuti per guardarlo accasciarsi su se stesso, chiedere aiuto, urlare fino a non avere più voce, fino all’ultimo rantolo. Milleduecento secondi per strappare quel sorriso pulito al mondo, tanto ci è voluto per uccidere Willy Monteiro Duarte. È da quando è successo che non riesco a pensare nient’altro perché quel viso così sorridente mi è entrato nel cuore, ha distrutto ogni mia certezza di giornalista e di madre, e l’unica domanda che riesco a farmi è “perché?“. Come si fa a uccidere volontariamente un ragazzo a calci e pugni per ... Leggi su dilei

