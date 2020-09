Utah: polizia spara a tredicenne autistico, la madre aveva chiesto aiuto per una crisi del figlio (Di mercoledì 9 settembre 2020) La situazione va ancora chiarita e le due versioni della storia fornite sono in contrasto tra di loro. Tutto è cominciato con la chiamata di una madre perché il figlio autistico stava avendo una crisi, gridando a squarciagola. Una volta giunti sul posto gli agenti di polizia Utah hanno chiesto al ragazzo di mettersi a terra ma lui non li ha ascoltati; a questo sarebbero seguiti una serie di colpi di pistola che hanno centrato il teenager diverse volte. Ora lui si trova ricoverato in ospedale in condizioni che sono state definite gravi dai medici con ferite a entrambe le caviglie, a una spalla, alla vescica e all’intestino. LEGGI ANCHE >>> Portland, polizia uccide manifestante dei BLM sospettato per l’omicidio del ... Leggi su giornalettismo

