Usa, polizia spara a un 13enne autistico che aveva una crisi: è grave (Di mercoledì 9 settembre 2020) Linden Cameron, un ragazzo di 13 anni che soffre di autismo, è rimasto gravemente ferito dopo che la polizia di Salt Lake City, nello Utah, gli ha sparato mentre il ragazzo stava avendo una crisi venerdì scorso. A chiamare il 911 era stata proprio la madre del giovane, Golda Barton, perché al rientro dal lavoro aveva trovato il figlio in preda a una crisi nervosa, probabilmente scatenata dal suo improvviso allontanamento. La donna, infatti, era dovuta tornare al lavoro per la prima volta dopo quasi un anno d’interruzione forzata per via della pandemia. Golda non è riuscita a calmare il figlio e ha chiamato il numero d’emergenza, sperando che fosse ricoverato in ospedale. Quando ha visto gli ... Leggi su tpi

