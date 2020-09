Us Open 2020: Serena Williams rimonta Pironkova e vola in semifinale (Di mercoledì 9 settembre 2020) rimonta da campionessa vera quella di Serena Williams, che ferma la corsa di Tsvetana Pironkova nel match valevole per i quarti di finale degli Us Open 2020. La bulgara, scesa in campo a Flushing Meadows dopo un’assenza di tre anni dal circuito, aveva vinto già quattro incontri sul cemento di New York. A mettere la parola fine sul suo cammino è la giocatrice di casa, che si impone in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. In semifinale Serena se la vedrà con la vincente del quarto tra Victoria Azarenka ed Elise Mertens, in programma nella notte. IL TABELLONE Leggi su sportface

Open_gol : «Ho sentito gridare a mio figlio “buttati a terra!” poi ho udito diversi colpi di pistola». La donna aveva chiamato… - Open_gol : ?? Bielorussia, altro rapimento a Minsk contro l’opposizione: un collaboratore di Marya Kalesnikova portato via da u… - Open_gol : Hong Kong, polizia nella bufera per l’arresto brutale di una 12enne. L’Ue:«Siamo preoccupati, così si mina la liber… - veratto_A : RT @MarcoTosatti: OPEN SOCIETY DI GEORGE SOROS FINANZIA I GESUITI. - sportface2016 : #USOpen - #SerenaWilliams batte #Pironkova in rimonta -