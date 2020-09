Uefa: le date dei sorteggi di Champions ed Europa League (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ Uefa ha ufficializzato le date e gli orari dei sorteggi dei gironi della prossima Champions ed Europa League, che quest’anno si svolgeranno non più a Nyon, come d’abitudine, ma ad Atene, per ragioni di sicurezza . Giovedi 1 ottobre alle ore 18 saranno sorteggiati i gironi di Champions League, mentre venerdì 2 ottobre alle ore 13 quelli di Europa League. Supercoppa Europea aperta ai tifosi: l’Uefa ci prova IL COMUNICATO Uefa “Nonostante l’efficace gestione della pandemia Covid-19 riconosciuta a livello mondiale dalle autorità greche, tutte le parti hanno convenuto che la priorità assoluta deve ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Uefa: le date dei sorteggi di Champions ed Europa League - MagicoMagicoEmi : RT @Gazzetta_it: Sorteggi gironi di #Champions ed #EuropaLeague: l’#Uefa annuncia le date - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #UEFA ha ufficializzato le date dei sorteggi della fase a gironi di #ChampionsLeague ed #EuropaLeague: - 1 ottobre sort… - Mimmo_Interista : UFFICIALE – Sorteggi Champions ed Europa League, la Uefa comunica date e sede - MondoNapoli : ANSA - UEFA, ufficiali date e orari dei sorteggi di Champions ed Europa League - -