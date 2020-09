The Walking Dead chiude con la stagione numero 11, arriverà uno spin-off su Daryl e Carol (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un’epoca sta per finire: The Walking Dead chiude con la stagione numero 11. Dopo rumors, slittamenti e possibili rinnovi, alla fine sembra proprio che presto calerà il sipario sulla serie cult AMC. Milioni di fan in tutto il mondo, immagini e storie destinate a fare la storia delle serie tv e adesso? Anche questo lungo percorso, come è giusto che sia, sta per terminare visto che da qualche ora ormai si parla della chiusura proprio con gli episodi della stagione numero 11 anche se le novità potrebbero non finire qua. The Walking Dead si concluderà ufficialmente con la sua undicesima stagione in versione xxl visto che offrirà al pubblico la bellezza di ben 24 episodi la cui ... Leggi su optimagazine

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead si concluderà con la stagione 11, ordinati 2 nuovi spin-off - comicus_it : AMC annuncia la fine di The Walking Dead con l'11° stagione. Ma sono in arrivo anche nuovi spin-off:… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tv:finisce era The Walking Dead, ultima stagione in 2022 Undicesima con 24 episod… - alwayslarriesx : era triste perché l’undicesima sarà l’ultima stagione di the walking dead E HA MANDATO PIÙ DI 500 MESSAGGI CON QUEL… - MegaNerd__ : Clamoroso annuncio da parte del network via cavo AMC: #TheWalkingDead, la più famosa serie sugli zombie degli ultim… -