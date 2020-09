Supercoppa A1 2020, Virtus Bologna-Cremona 79-56: cronaca e tabellino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Al PalaDozza successo della Segafredo Virtus Bologna che batte la Vanoli Cremona con il punteggio di 79-56. Quarto successo in cinque gare per le V nere che confermano la testa della classifica del gruppo B della Supercoppa 2020 di Serie A1. Match a senso unico che vede Tessitori miglior realizzatore con 20 punti. RECAP – Subito botta e risposta Williams-Aradori al PalaDozza (3-3). La prima a rodare è la Segafredo che al passaggio di metà periodo ha già preso la via del +9, in evidenza Tessitore autore di sei punti (15-6). Nelle difficoltà iniziali i lombardi si tengono a galla con due triple di Hommes che impatta bene la sfida (19-12). Alla pausa è -4 degli ospiti che trovano anche i tre punti di Palmi (19-15). I ritmi in avvio di nuovo periodo non sono ... Leggi su sportface

