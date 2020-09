Senato approva voto ai 18enni con 125 sì. Maggioranza spaccata (Di giovedì 10 settembre 2020) L'aula del Senato ha approvato la riforma costituzionale che consente ai diciottenni di votare per eleggere i Senatori. Attualmente è necessario aver compiuto 25 anni per esercitare questo diritto. I sì sono stati 125, 84 gli astenuti (Italia Viva, Fratelli d'Italia e Forza Italia), nessun contrario. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, per poi tornare al Senato per l’approvazione finale, per la quale sarà necessaria la Maggioranza assoluta, trattandosi di una legge costituzionale. Il decreto in questione va a modificare le regole di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica e si accompagna alla legge sul taglio dei parlamentari, oggetto del referendum del 20 e 21 settembre 2020.Dunque, ... Leggi su ilfogliettone

Sono tre i fronti aperti dal Pd per provare a riequilibrare il taglio dei parlamentari, e da tutti e tre arrivano segnali di cedimento. Segnali più netti proprio ieri, cioè il giorno dopo che Nicola Z ...

Crimi: voto 18enni al Senato risultato positivo

Roma, 9 set. (askanews) - "Con la legge costituzionale approvata oggi in seconda lettura al Senato, anche gli elettori tra i 18 e i 25 anni potranno eleggere i senatori. Un risultato positivo, nel seg ...

