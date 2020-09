Salvini aggredito in Toscana: gli strappano camicia e rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non era un gesto programmato. La sua assalitrice si sarebbe trovata in prossima del leader della Lega per caso. Leggi su media.tio.ch

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - HuffPostItalia : Matteo Salvini 'aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario' - fattoquotidiano : SALVINI AGGREDITO Leggete cosa è accaduto durante un comizio vicino Firenze - elio09378008 : RT @51inif: Salvini aggredito, gli strappano la camicia e il rosario - Cronaca - - NinaRicci_us : RT @Don_Lazzara: #Salvini aggredito: gli hanno strappato camicia e rosario. Non esiste violenza buona o meritata. Nessuno può arrogarsi il… -