Salvini aggredito da una donna a Pontassieve, strappati camicia e rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa mattina Matteo Salvini è stato protagonista di uno spiacevole episodio: il leader della Lega, infatti, è stato aggredito mentre camminava in una strada di Pontasseive, dove oggi ha in programma alcuni appuntamenti. Una donna di colore sulla quarantina si è palesata davanti a Salvini gridando e strappandogli catenina, camicia e mascherina. La donna in questione è stata prontamente fermata dalla scorta dell’ex ministro. Leggi su sportface

