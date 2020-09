Salvini aggredito a Pontassieve: denunciata congolese che lavora in comune. Condanna della Bonafè (Di mercoledì 9 settembre 2020) E' stata identificata dalle forze dell'ordoine e sarà denunciata la donna che questa mattina, 9 settembre, ha aggredito Matteo Salvini mentre si trovava a Pontassieve per un comizio in vista delle elezioni regionali. Si tratta di una 30enne congolese che lavora per un progetto del servizio civile del comune di Pontassieve Leggi su firenzepost

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - fattoquotidiano : SALVINI AGGREDITO Leggete cosa è accaduto durante un comizio vicino Firenze - ale_poggia : RT @EsteriLega: ??FLASH -TOSCANA: SALVINI AGGREDITO A PONTASSIEVE, GLI STRAPPANO CAMICIA E ROSARIO- FLASH = (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1… - cocchi2a : RT @Sabina1956: .??????ULTIM'ORA! #Salvini aggredito a #Pontassieve, gli hanno strappato la camicia e il ROSARIO! Non vuole capire che non lo… -