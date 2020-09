Rosalinda Celentano in gara con Tinna Hoffmann a Ballando con le Stelle? “Prima coppia al femminile” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann potrebbero rappresentare la nuova coppia in gara a Ballando con le Stelle. La figlia del Molleggiato, già assegnata a Samuel Peron, come il resto delle coppie ha ripreso nelle passate ore ad allenarsi dopo il tampone negativo di tutti, in vista della partenza ufficiale slittata al prossimo 19 settembre. Al... L'articolo Rosalinda Celentano in gara con Tinna Hoffmann a Ballando con le Stelle? “Prima coppia al femminile” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

