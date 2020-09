Roma, evade dai domiciliari e viene catturato in Abruzzo: ora è in carcere (Di mercoledì 9 settembre 2020) Era evaso dai domiciliari a Roma il 16 agosto, l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Chieti. I fatti Immediatamente gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, si sono messi sulle sue tracce e, non avendolo trovato nella capitale, hanno approfondito le indagini scoprendo che aveva dei parenti in provincia di Chieti. A quel punto i poliziotti hanno organizzato degli appostamenti nei pressi di una casetta di campagna, in una piccola frazione rurale, intestata al fratello deceduto del ricercato. E’ stato così che P.A. è stato catturato finendo di nuovo in manette e, ultimati gli atti di rito, è stato portato nel carcere di Vasto. Roma, evade dai domiciliari e viene ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, evade dai domiciliari e viene catturato in Abruzzo: ora è in carcere - marcimarci3000 : #Tgitalia 4 italiani bianchi uccidono di botte 1 Italiano di colore; Grillo aggredisce un giornalista; Johnny lo zi… - GiorgioAntonel1 : RT @spinax64: Johnny evade nuovamente non rientrando da un permesso premio. Norma assurda voluta da quelli bravi e competenti??????https://t.c… - 811Proudman : RT @spinax64: Johnny evade nuovamente non rientrando da un permesso premio. Norma assurda voluta da quelli bravi e competenti??????https://t.c… - pier_lamberti : RT @fnpiacenza: Johnny lo Zingaro evade ancora: non rientra in cella dopo un permesso premio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma evade Roma, evade dai domiciliari e viene catturato in Abruzzo: ora è in carcere Il Corriere della Città Evaso dagli arresti domiciliari a Roma, trovato in provincia di Chieti

Era evaso dai domiciliari a Roma il 16 agosto, l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Chieti. Immediatamente gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, ...

Polisportiva Borghesiana (Under 15 reg.), ecco Papotto: “Per questi ragazzi il salto sarà doppio”

Alberto Giovinazzo è il vincitore dell’edizione 2020 del Cantagiro con il brano “Pastori di Greggio” di cui è anche autore. A conquistare invece l’ambito premio Sergio Bardotti, consegnato direttament ...

Era evaso dai domiciliari a Roma il 16 agosto, l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Chieti. Immediatamente gli investigatori del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, ...Alberto Giovinazzo è il vincitore dell’edizione 2020 del Cantagiro con il brano “Pastori di Greggio” di cui è anche autore. A conquistare invece l’ambito premio Sergio Bardotti, consegnato direttament ...