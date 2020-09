Rimini: lascia i cinque figli piccoli a casa per andare a ballare in discoteca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rimini: lascia i cinque figli piccoli a casa per andare in discoteca a ballare lascia i cinque figli piccoli a casa per andare a ballare in discoteca: è quanto avvenuto a Rimini in diverse occasioni. Protagonista dell’abbandono dei bambini è una 38enne riminese, che è stata denunciata dalla polizia per abbandono di minori. Gli agenti, inoltre, hanno notificato alla mamma il provvedimento del giudice del Tribunale dei Minori di Bologna, che le sospende la potestà genitoriale, disponendo il trasferimento dei bambini, la cui età va dai 2 ai 10 anni, ... Leggi su tpi

maurizifo : RT @corrierebologna: Rimini, lascia i figli soli a casa mentre lei va in discoteca: sospesa la potestà - Nutizieri : Rimini, lascia i figli soli a casa mentre lei va in discoteca: sospesa la potestà - corrierebologna : Rimini, lascia i figli soli a casa mentre lei va in discoteca: sospesa la potestà - Nutizieri : Rimini, lascia i cinque figli piccoli a casa da soli per andare a ballare - RADIOBRUNO1 : Rimini: lascia da soli i figli per andare a divertirsi, il Tribunale le toglie la potestà genitoriale #RadioBruno -