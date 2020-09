Referendum | Formigoni in piazza per il No nelle 2 ore di permesso dai domiciliari | “Meno parlamentari? Più potere a capibastone”

Referendum, Formigoni in piazza per il No nelle 2 ore di permesso dai domiciliari: “Meno parlamentari? Più potere a capibastone” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La possibilità di uscire di casa per due ore al giorno regala un testimonial d’eccezione alla propaganda per il No al Referendum sul taglio dei parlamentari. Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia condannato a cinque anni e dieci mesi per corruzione, sarà tra i relatori della maratona per il No al Referendum in programma a piazza San Babila, a Milano, sabato 12 settembre. “Meno parlamentari vuol dire più potere ai capibastone dei partiti”, dice con fervore il difensore delle poltrone in Parlamento, dall’altro dei suoi sei mandati tra Camera e Senato e quattro al vertice del Pirellone. Ma uno che è ai domiciliari dopo una condanna per corruzione non teme contestazioni ad andare in ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'ex presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, sullo stesso palco - e piazza - di coloro che storpiarono il suo nome in "Firmigoni" avviando una battaglia legale contro il governatore ciellino pe ...

Se non è un vero rientro ufficiale in politica, cosa che d'altronde non sarebbe agevole mentre si è in detenzione domiciliare, quantomeno è il ritorno in piazza di Roberto Formigoni (73 anni) come ora ...

