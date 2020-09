Ostiense, scoperta un’enorme vasca del IV secolo a.C. (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuove scoperte sulla via Ostiense: una vasca monumentale lunga oltre 40 metri, un’articolata stratificazione di edifici e costruzioni, 2 ettari di terreno, oltre 8 secoli di storia e sofisticate tecniche di scavo che hanno permesso la scoperta e lo studio dello straordinario contesto tra via Ostiense e via di Malafede. Il ritrovamento è avvenuto a partire dal giugno 2019, grazie alle indagini di archeologia preventiva dirette dalla Soprintendenza Speciale di Roma, in una porzione di territorio molto ampia. “Una scoperta che rinnova lo stupore nei confronti di Roma”, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. “Trovarsi di fronte a un tale rinvenimento ha lasciato sorpresi anche i nostri archeologi. Un altro successo dell’archeologia preventiva, essenziale per ... Leggi su italiasera

