Ora anche in Italia l'Iphone può tracciare i contagiati senza installare l'app Immuni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrivato oggi in Italia sui telefonini Apple l'aggiornamento al sistema operativo Ios 13.7-Covid, che traccia gli utenti senza bisogno di installare un'app specifica come Immuni sull'Iphone. In gran parte del mondo si sono rifiutati di scaricarlo. L'aggiornamento introduce il cosiddetto "Exposure Notifications Express system", ovvero la possibilità per le autorità che si occupano della salute delle persone di effettuare il tracciamento dei contagi da Covid-19 attraverso il sistema operativo. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Caf, a rischio le prestazioni gratuite. E ora anche problemi con firme digitali La Repubblica Scuola, sui mezzi pubblici 89 mila ragazzi: la metà in classe alle 7.45. Lunedì il test dei trasporti

Era uno dei punti più importanti della rimodulazione oraria cittadina: i flussi di ingresso e uscita degli studenti dalle scuole superiori, da scaglionare durante la giornata per evitare sovraffollame ...

COVID FRANCIA, +8577 CASI/ “Ora decisioni difficili”: +100 terapie intensive in 24ore

Covid Francia, Presidente del Consiglio scientifico “presto decisioni difficili del Governo. Situazione coronavirus preccupante”. +8577 casi e 100 terapie intensive in 24 ore L’allarme “predetto” dal ...

