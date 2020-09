Omicidio Willy, i Bianchi e Pincarelli restano in carcere: Belleggia va ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) restano in carcere tre degli arrestati per l'Omicidio di Willy Monteiro Duarte , ucciso in una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro, mentre una quarta va ai domiciliari. Il gip di Velletri... Leggi su feedpress.me

