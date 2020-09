Omicidio Willy: 3 dei 4 arrestati restano in carcere. La madre dei fratelli Bianchi: "Non sono stati loro" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Rimangono dietro le sbarre tre dei quattro arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni rimasto ucciso a Colleferro (Roma) in un violento pestaggio nella notte a cavallo tra sabato e domenica scorsi. A deciderlo è stato il gip di Velletri dopo l’interrogatorio di garanzia eseguito ieri nel carcere romano di Rebibbia. L'accusa per gli indagati è di concorso in Omicidio preterintenzionale. Colleferro, l'amico di Willy: "Voleva mettere pace, ero io l'obiettivo" Federico, l’amico 21enne del povero Willy, è ancora sotto shock: "Non faccio che pensare a quello che è successo", racconta A rimanere in carcere i fratelli Marco e ... Leggi su blogo

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - senzadioo : @thisselisa In realtà si é espresso sull'omicidio di Willy Monteiro - rvmedy_ : RT @Mar3151: Brava Chiara Ferragni, che ha condiviso un post che parla apertamente di fascismo per l'omicidio di Willy, almeno lei (con una… -