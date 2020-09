Napoli, nuovo focolaio in un macello: 20 dipendenti positivi (Di mercoledì 9 settembre 2020) All’interno dell’azienda di macellazione avicola, sono ben venti i dipendenti positivi, nella provincia di Napoli, effettiva la nascita di un nuovo focolaio Fonte foto: (Pixabay)Un nuovo focolaio è stato scoperto nel napoletano, nella Imac di Caivano, un’azionda di macellazione avicola dove 20 dipendenti sono stati trovati positivi. Tamponi anche su altre cinquanta unità, tutti negativi. Quasi tutti asintomatici, i dipendenti che invece sono positivi, sconteranno un periodo di quarantena casalinga. Sugli altri, continueranno gli accertamenti e sull’ambiente, le indagini dell’Asl. Azienda napoletana, c’è un nuovo ... Leggi su chenews

