Napoli-Denayer | c' è l' ok del difensore | il Lione ha fatto il prezzo | la situazione

Il Napoli è interessato a Jason Denayer, difensore centrale del Lione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, il giocatore ha dato l’ok al ..."Se Denayer sia al top della propria carriera? Non credo. Ha 25 anni e ha maturato già sei stagioni in giro per l’Europa, in piazze caldissime e molto esigenti. Jason ha giocato due anni in Turchia, c ...