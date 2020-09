Milano: morta architetta e designer Cini Boeri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos) – E’ morta a Milano a 96 anni Cini Boeri, nata Maria Cristina Mariani Dameno, architetto e designer di fama internazionale. Laureatasi al Politecnico di Milano nel 1951, collaborò con Gio Ponti e Marco Zanuso, per poi avviare un proprio studio nel 1963. Nel 1979 vinse il premio Compasso d’oro per il divano ‘Strips’ e dal 1981 al 1983 insegnò al Politecnico di Milano progettazione architettonica e disegno industriale. Sposata al neurologo Renato Boeri, da cui si separò nel 1965, ebbe tre figli: Sandro, giornalista, Stefano, architetto, e Tito, economista. Lo scorso anno le era stato assegnato l’Ambrogino d’oro, la civica benemerenza di ... Leggi su calcioweb.eu

Architetto proprio negli anni in cui qualcuno sosteneva persino che l’architettura non fosse esattamente cosa da donne. E ancora designer sempre attenta ai desideri (non solo estetici ma anche pratici ...Grande signora del design, ma anche dell'architettura. E grande democratica, sempre coinvolta nella vita culturale e politica del Paese. Cini Boeri è morta a Milano a 96 anni. Per lunghissimi anni ave ...