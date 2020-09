Milan, ecco il vice Gigio: in arrivo Tatarusanu dal Lione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo una lunga ricerca, il Milan ha finalmente individuato il vice-Donnarumma. In arrivo dal Lione l’ex Fiorentina Tatarusanu, per lui pronto un triennale Arriva dall’Est il vice di Gigio Donnarumma tra i pali della porta del Milan. Come riporta “Sky Sport”, infatti, i rossoneri hanno scelto Ciprian Tatarusanu, estremo difensore rumeno nella scorsa stagione al Lione. Il portiere arriverà a titolo definitivo, per lui pronto un contratto triennale, a dimostrazione del fatto che la società pone grande fiducia nel giocatore come veterano affidabile e esperto al quale affidarsi in caso di assenze dell’inamovibile e titolarissimo portiere della Nazionale Italiana. Cresciuto ... Leggi su zon

