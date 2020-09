Milan, è Tatarusanu il vice-Donnarumma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo aver sistemato il centrocampo con gli acquisti di Tonali e Diaz, il Milan blinda anche la porta assicurandosi dal Lione il portiere rumeno, Ciprian Tatarusanu, classe’86. Vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato tre stagioni nella Fiorentina, dal 2014 al 2017, l’estremo difensore sosterrà le visite mediche giovedì mattina per poi firmare un contratto triennale con il club rossonero. Tatarusanu sarà il quarto giocatore romeno nella storia del Milan, dopo Florin Raducioiu Cosmin Contra e Christian Daminuta. UFFICIALE: Ibrahimovic rinnova col Milan fino al 2021 Sandro Tonali sarà rossonero: cifre e dettagli PAQUETA’ INTERESSA AL LIONE. L’ asse Milan-Lione diventa sempre più caldo. Dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily

