Metroid Prime 4: Dylan Jobe, ex di Call of Duty, diventa direttore dello sviluppo presso Retro Studios (Di mercoledì 9 settembre 2020) Negli ultimi due anni, Retro Studios ha intrapreso un percorso di reclutamento piuttosto importante dato che il carico di lavoro su Metroid Prime 4 è aumentato. Diverse persone sono entrate a far parte di Retro Studios e in questi giorni una delle posizioni aperte è stata occupata da un veterano del settore con oltre 25 anni di esperienza.Dylan Jobe è entrato a far parte di Retro Studios come direttore dello sviluppo e sarà incaricato di mantenere il programma e la qualità di Metroid Prime 4 nei piani, fungendo anche da collegamento tra i vari reparti per mantenere la produzione in pista. ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Dylan Jobe, ex di #CallOfDuty entra in Retro Studios per lavorare a #MetroidPrime4. - GamingTalker : Metroid Prime 4, Retro Studios assume Dylan Jobe, director di Warhawk, come responsabile dello sviluppo… - fmrbass : @NerdProfeta Metroid Prime 4, Bayonetta 3, F-Zero Rebirth e Star Fox Revolutions - visiovns : Che voglia di isolarmi dal mondo per fare una mega-maratona di Metroid Prime per una scarica di serotonina - _DaanishSyed : @Latienie F-Zero GX Metroid Prime Prince of Persia Sands of Time -