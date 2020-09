Mediaset semestre negativo, lockdown e normalizzazione colpiscono le borse (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il primo semestre di Mediaset ha registrato un forte calo in Borsa, ad incidere negativamente sugli indici momenti di perdita di ricavi pubblicitari in Italia e Spagna. La situazione dei valori finanziari è la seguente: cessione titolo del 6,5% a 1,74 europerdita ricavi confronto semestre 2020 e 2019 di 18,0 milionimiglioramento delle entrate pubblicitario a luglio e agosto, periodo di progressiva normalizzazione del mercato dovuta all’interruzione dei lock-down nazionali.Dall’inizio di settembre: borse in calo e giù i titoli di medie e grandi imprese Mediaset non è l’unica multinazionale a soffrire il calo improvviso conseguenza del lock-down. Se i consumatori sono costretti a cambiare d’improvviso le loro abitudini ciò ... Leggi su quotidianpost

