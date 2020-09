Mediaset, "lei non ci sarà": indiscrezione esplosiva sul futuro di Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'isola dei famosi torna nel 2021, ovviamente e come sempre su Canale 5, rete ammiraglia Mediaset. E' sicuro, ma senza Alessia Marcuzzi (che dal 16 settembre condurrà Temptation Island, altrettanto su Canale 5). Si tratta di una bomba che circola tra i corridoi di Mediaset. Nessun comunicato ufficiale dell'azienda, ma si sta facendo spazio il nome di Ilary Blasi come papabile conduttrice. La Marcuzzi ha condotto le edizioni dal 2015 al 2019. Poi stop. Ma sono state edizioni difficili con il caso Francesco Monte e Riccardo Fogli, entrambi al centro di un polverone mediatico. Rebus sull'inviato che potrebbe sbarcare in Honduras. I nomi sono quelli di Alvin, Stefano Bettarini e Stefano De Martino. Staremo a vedere. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset lei Non riconoscono Kanye West e insultano Emma per una foto con lui, lei sbotta: "Siete la feccia di questo Paese" TGCOM Borse caute, preoccupa lo stop al vaccino anti-Covid. Giù Mediaset dopo i conti

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela nelle prime battute di contrattazione ma in territorio positivo. La prudenza resta alta, tanto più dopo la notizia che AstraZeneca ha interrotto i ...

Le Borse europee aprono in rialzo nonostante Wall Street

