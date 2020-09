MATTEO SALVINI È STATO AGGREDITO DURANTE UN COMIZIO. VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader della Lega, MATTEO SALVINI, è STATO strattonato da una ragazza che gli ha strappato la camicia e la catenina che aveva al collo. L’episodio è avvenuto a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove l’ex ministro dell’Interno era appena arrivato. #VIDEO ALLA FINE DELL’ ARTICOLO SALVINI si trova nella cittadina toscana per il suo tour elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A fermare la giovane sono state le forze dell’ordine, intervenute immediatamente bloccando la ragazza e identificandola. Si tratterebbe di una ventenne originaria del Congo. Al momento sono in corso accertamenti sulla ragazza che vengono eseguiti dalla questura, secondo cui la ... Leggi su howtodofor

