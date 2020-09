Marina Conte: “Viola Giorgini ricorda solo quello che gli fa comodo” – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le telecamere di Leggilo hanno intervistato Marina Conte e Valerio Vannini al termine dell’udienza di questa mattina a Piazzale Clodio. “Io non nutro rabbia, ma chiedo giustizia. Credo sia una cosa dovuta. Marco non c’è più, era l’unico che poteva dire la verità. Purtroppo è stato ucciso in quella casa”. Sono queste le parole di … L'articolo Marina Conte: “Viola Giorgini ricorda solo quello che gli fa comodo” – VIDEO proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

