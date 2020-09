Kena: Bridge of Spirits, nuovi dettagli fra setting e open-world (Di mercoledì 9 settembre 2020) I developer di Ember Lab, creatori di Kena: Bridge of Spirits, hanno svelato moltissimi nuovi dettagli sul titolo in un nuovo Q&A Tramite Game Informer, gli sviluppatori di Ember Lab, creatori di Kena: Bridge of Spirits, hanno svelato molti nuovi particolari sul titolo. Mostrato per la prima volta all’evento di presentazione di PlayStation 5, il titolo arriverà nel tardo 2020 sulle console di casa Sony di current e next gen e su PC. Nel Q&A con Game Informer gli sviluppatori hanno risposto alle 20 domande più chieste sul titolo, a partire dal doppiaggio. Kena, la protagonista, sarà doppiata lungo tutto il gioco e gran parte delle canzoni presenti sono cantate proprio dalla sua ... Leggi su tuttotek

