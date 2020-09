I picchiatori di Willy: "Mai toccato" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stefano Vladovich La difesa dei fratelli Bianchi davanti al gip. Ma uno degli indagati: "Sono stati loro" «Non lo abbiamo nemmeno sfiorato. Quando hanno ammazzato Willy eravamo già andati via. Siamo dispiaciuti e distrutti perché accusati di un omicidio che non abbiamo commesso». Negano tutto i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 25 e 24 anni, accusati di omicidio preterintenzionale assieme a Francesco Belleggia, 23 anni, e Mario Pincarelli, «Pellico», 22 anni. «Ci hanno chiamato per una lite fra due gruppi a Colleferro. Dovevamo dividerli. Chi l'ha colpito? Non l'abbiamo visto. Quando Willy è caduto a terra eravamo già andati via». «Sono stati i fratelli Bianchi e Pincarelli a gonfiarlo di botte, io non c'entro niente» ribatte Belleggia. Si accusano a vicenda i ... Leggi su ilgiornale

«Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori!». Le lacrime disperatamente sincere di Antonietta Di Tullio arr ...

Non ci sono solo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Ecco il racconto, in esclusiva a Iene.it, di come Mario Pincarelli, un altro dei 4 arrestati per aver pestato a morte il 21enne Willy Monteiro Dua ...

