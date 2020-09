Giulini conferma: Nainggolan resta all’Inter (Di mercoledì 9 settembre 2020) Intercettato dai microfoni di TMW dopo il summit con l’Inter, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha confermato quanto già vi avevamo anticipato: Radja Nainggolan resterà un giocatore dell’Inter. Impossibile, dunque, vederlo alla corte del nuovo allenatore dei sardi, Di Francesco. Giulini netto: “Impossibile, l’Inter lo vuole tenere”. Sulle altre voci di mercato così il presidente: “Fazio? Stiamo discutendo con la Roma. Zaza e Ounas non ci interessano minimamente”. Foto: Zimbio L'articolo Giulini conferma: Nainggolan resta all’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

