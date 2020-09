Frozen: la storia di Olaf in un corto in uscita su Disney+ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Olaf, il celebre pupazzo di neve di Frozen, sarà protagonista di un nuovo corto dedicato alle sue origini e indirizzato alla piattaforma streaming Disney+ Uno dei personaggi più amati di Frozen è senza dubbio il pupazzo di neve Olaf, capace di conquistare il cuore degli spettatori che si sono affezionati al dittico disneyano campione d'incassi. Ora dopo due film e una serie animata di corti, Olaf sarà protagonista di un cortometraggio prequel in arrivo su Disney+ che racconterà le origini del personaggio. Il titolo del corto sarà La storia di Olaf (Once Upon a Snowman) ed è in uscita su Disney+ il ... Leggi su movieplayer

