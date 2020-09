Frittata di zucchine e tonno (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa ricetta di è molto semplice, comoda e facile da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina però è veramente un piatto ricco di gusto e dal sapore particolare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 8-9 uova5 zucchine grandi200 g di tonno in scatolaSale fino q.b.3-4 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione della Frittata con zucchine e tonno lavando le zucchine, poi rimuovete le estremità e grattugiatele in un canovaccio asciutto e pulito, quindi strizzate le zucchine e procedete con la preparazione. Prendete una padella capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare qualche minuto. Aggiungete in padella le ... Leggi su termometropolitico

