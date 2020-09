Firenze, Matteo Salvini aggredito durante un comizio: ragazza gli strappa la camicia e il rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, a pochi chilometri da Firenze, durante la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020. Il leghista è stato strattonato da una ragazza di circa 20 anni che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo, presumibilmente un rosaio. Accertamenti sono in corso sulla ragazza da parte della questura che parla di una persona “in evidente stato di alterazione psico-fisica”. La giovane, da quanto spiegato, era tra il pubblico che si era radunato per l’arrivo del leader della Lega. Non si sarebbe trattato di un gesto programmato. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, la giovane, che stava tornado a casa dal ... Leggi su tpi

