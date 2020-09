Fiaccolata in ricordo di Willy Monteiro: "Rabbia e vendetta non appartengono a questa comunità" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fonte foto: LaPresse 2Sezione: Cronache Tag: Fiaccolata omicidio Francesca Galici Tutto il paese si è riunito a Paliano per la Fiaccolata in ricordo di Willy Monteiro, ucciso di botte ad appena 21 anni a Colleferro Silenziosa e lenta, questa sera per le vie di Paliano si è tenuta la Fiaccolata in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro. C'era tutto il paese, rigorosamente con le mascherine come imposto dal sindaco, e c'era anche l'ambasciatore di Capoverde, Paese d'origine del ragazzo. Sono stati i rintocchi delle campane a scandire l'inizio della ... Leggi su ilgiornale

Il rintocco delle campane della chiesa di Paliano, Frosinone, ha dato il via alla fiaccolata per Willy Monteiro Duarte. Centinaia di persone stanno sfilando per le vie del centro storico del paese e i ...

